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Сон Хын Мин получил травму в матче «Арсенал» — «Тоттенхэм»

Сон Хын Мин получил травму в матче «Арсенал» — «Тоттенхэм»
Футбол / Англия 0
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В Лондоне на стадионе «Эмирейтс» в матче 28-го тура английской Премьер-лиги проходит северолондонское дерби «Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур». Идёт 20-я минута встречи, счёт не открыт — 0:0.

На 17-й минуте нападающий Сон Хын Мин открылся под дальний заброс, но ещё во время своего ускорения южнокореец почувствовал дискомфорт и упал на газон. Появившийся на поле медицинский персонал «шпор» смог поднять 28-летнего нападающего, однако лишь для того чтобы он сам смог покинуть поле. Вынужденная замена из-за травмы у «Тоттенхэма». Вместо Сона вышел вингер Эрик Ламела.

«Шпоры» в 27 матчах набрали 45 очков и занимают 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Канониры» (38) — на 10-м месте.

В первом круге турнира подопечные Жозе Моуринью обыграли «Арсенал» со счётом 2:0. Встреча состоялась 6 декабря 2020 года. Голами в том матче отметились нападающие Сон Хын Мин и Гарри Кейн.

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