Роджерс — о матче с «Шеффилдом»: сегодня с прекрасной стороны показали себя резервисты

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс прокомментировал разгромную победу своих подопечных в матче 28-го тура АПЛ с «Шеффилд Юнайтед» (5:0).



«Мы были хороши и агрессивны. Сегодня сумели себя показать игроки резерва, которые дали понять, что если предоставить им время, они могут играть важную роль. Мы не дали сопернику много шансов. Когда у нас был мяч, мы должны были быть терпеливыми. Первый гол был забит только во втором тайме, но как только мы получили преимущество, сыграли великолепно на контратаках, воспользовавшись нашей скоростью.



Когда мы играем на таких скоростях, а также показываем усердную работу, мои игроки заслуживают огромного уважения. В этом матче они проявили голод и прекрасный аппетит. Мы не только хотели забивать голы, но и не собирались пропускать. «Шеффилд Юнайтед» не пропускает много голов, поэтому мне было очень приятно, что мы смогли забить пять и играли с такой интенсивностью.



Келечи Ихеаначо — отличный парень, и когда он получил шанс, он им воспользовался. Я абсолютно рад, что он сделал свой первый хет-трик в АПЛ. Это большое достижение, и все его голы были забиты после очень хороших командных действий», — приводит слова североирландского специалиста BBC.

Видео третьего гола Келечи Ихеаначо в матче с «Шеффилд Юнайтед»

«Лестер» в 29 матчах набрал 56 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд Юнайтед» (14) — на последнем, 20-м месте.