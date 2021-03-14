Фанаты «Легии» устроили массовые беспорядки из-за запрета посещать стадион. Видео

Болельщики варшавской «Легии» устроили массовые беспорядки из-за запрета посещать стадион. Фанаты собрались на улицах Варшавы возле «Муниципального стадиона» во время матча чемпионата Польши «Легия» — «Варта» Познань.

Встреча проходила без болельщиков на трибунах. В окрестностях стадиона фанаты запускали сигнальные ракеты, фейерверки и использовали другую пиротехнику. Также они устраивали драки и игнорировали все коронавирусные запреты, вследствие чего местные правоохранительные органы произвели многочисленные аресты.

Настроение фанатов «Легии» передавал один большой баннер с надписью «Мы ненавидим всех».

Напомним, польское правительство намерено допустить болельщиков на футбольные матчи в октябре 2021 года.