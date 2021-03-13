АПЛ рассказала о сроках возвращения болельщиков на стадионы

Главный исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс рассказал о сроках возвращения болельщиков на стадионы.
«Надеюсь, что в двух последних турах сезона-2020/2021 на стадионы смогут прийти до 10 000 болельщиков. Сейчас мы должны исполнить первые начальные шаги в дорожной карте правительства Великобритании, чтобы иметь возможность говорить о фанатах на трибунах, так что, надеюсь, у нас будет фантастический финал непростого сезона», — приводит слова Мастерса BBC.
До 10 000 болельщиков могут быть допущены на стадионы с понедельника, 17 мая, при условии, что правительство сможет придерживаться своей запланированной дорожной карты.
Для поддержания конкурентного баланса и обеспечения того, чтобы все 20 клубов смогли сыграть домашний матч в присутствии болельщиков, предпоследний, 37-й тур АПЛ Сезона-2020/2021 будет перенесён на 18-20 мая. Последний тур сезона состоится 23 мая.
- 13 марта 2021
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