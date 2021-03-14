Маркус Рашфорд — в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч с «Вест Хэмом»

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм Юнайтед» на матч 28-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало — в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Шоу, Линделёф, Магуайр, Ван-Биссака, Мактоминай, Фред, Фернандеш, Рашфорд, Джеймс, Гринвуд.



Запасные: Бишоп, Грант, Уильямс, Туанзебе, Бейи, Теллес, Матич, Шоретир, Траоре.



«Вест Хэм»: Фабиански, Крессвел, Джонсон, Доусон, Диоп, Цоуфал, Ноубл, Райс, Соучек, Боуэн, Антонио.



Запасные: Мартин, Тротт, Бальбуэна, Фредерик Алвес, Лансини, Ковентри, Саид Бенрахма, Одубеко.



Манкунианцы в 28 матчах набрали 54 очка и занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 17 очков. «Молотобойцы» (48) — на 5-м месте. У подопечных Дэвида Мойеса матч в запасе.



В первом круге турнира «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вест Хэм» со счётом 3:1. Встреча состоялась 5 декабря 2020 года на Олимпийском стадионе в Лондоне.

Стала известна степень серьёзности травмы нападающего «МЮ» Маркуса Рашфорда