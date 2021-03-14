Жозе Моуринью раскритиковал судейство в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал поражение «шпор» в матче 28-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:2).



«Очень жаль, что судьи не обязаны давать интервью после матчей.



Мы очень плохо играли в первом тайме. Счёт 1:1 не был справедливым отражением первой половины матча. Мы были блеклы, плохо защищались, не убегали в контратаки и не прессинговали должным образом. Некоторые важные игроки были незаметны.



Во втором тайме у нас было что улучшать. Это мы и сделали, а затем этот пенальти, оставляющий одни вопросы. Но невозможно получить на них ответы, поскольку судьи ничего не говорят. Ни главный судья матча Майкл Оливер, ни Пол Тирни, работающий на VAR, ничего не скажут. По словам Кевина Френда, резервного рефери, Оливер сказал ему, что у него есть твёрдое решение по этому эпизоду, и VAR не хочет идти против него.



Во втором тайме игра была под нашим контролем. Мы внесли изменения в схеме и составе, чтобы попытаться выиграть матч, а затем случилось удаление после второй жёлтой карточки для Эрика Ламела. Это означает, что последние 20 минут матч проходил с численным преимуществом «Арсенала». Сложно, когда команда из 10 человек пытается получить положительный для себя результат, играя против 11 соперников.



То, что я вижу со скамейки, поначалу является просто моими ощущениями. Я находился в 40-50 метрах от эпизода. Но потом я посмотрел повтор на планшете. Судьям иногда приходится нелегко. Считаю, что это не пенальти. Если у кого-то есть другое мнение, то это должен быть один из больших болельщиков «Арсенала» с сезонным абонементом. Это единственное, что может помочь увидеть в том моменте нарушение правил, так как это говорит в человеке страсть. Кроме того, я не принимаю другую точку зрения, поскольку это очевидный момент.



Если футболисты не могут играть лучше, так это только потому, что они не могут играть лучше. Я — часть команды, поэтому я так же виноват в первом тайме, как и игроки. Но очень хорошо, что мы улучшили нашу игру во втором тайме. Игроки устают, тренеры устают, может быть, судьи тоже устают. Слишком часто Майкл Оливер назначает пенальти в ворота моих команд. Так было в «Челси» и «Манчестер Юнайтед», так теперь и в «Тоттенхэме», — цитирует Моуринью BBC.

Видео опасного удара Гарри Кейна при счёте 2:1 в пользу «Арсенала»

Подопечные Жозе Моуринью в 28 матчах набрали 45 очков и занимают 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Канониры» (41) — на 10-м месте.