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Автогол позволил «Манчестер Юнайтед» выйти вперёд в матче с «Вест Хэмом». Видео

Автогол позволил «Манчестер Юнайтед» выйти вперёд в матче с «Вест Хэмом». Видео
Футбол / Англия 0
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В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» проходит матч 28-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед». Идёт 60-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу манкунианцев.

Хозяева открыли счёт на 53-й минуте матча — после розыгрыша углового защитник гостей Крэйг Доусон в борьбе срезал мяч в собственные ворота. Автогол.

Видео автогола в матче «МЮ» — «ВХЮ»

Манкунианцы в 28 матчах набрали 54 очка и занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 17 очков. «Молотобойцы» (48) — на 5-м месте. У подопечных Дэвида Мойеса матч в запасе.

В первом круге турнира «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вест Хэм» со счётом 3:1. Встреча состоялась 5 декабря 2020 года на Олимпийском стадионе в Лондоне.

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