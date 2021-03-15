Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Пиоли: «Милан» допустил слишком много ошибок в матче с «Наполи»

Пиоли: «Милан» допустил слишком много ошибок в матче с «Наполи»
Футбол / Италия 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвёл итоги встречи 27-го тура чемпионата Италии, в которой его подопечные уступили «Наполи» со счётом 0:1.

«В матче с «Наполи» игра «Милана» казалась мне конкурентоспособной. Нам противостоял серьёзный соперник, первый тайм был сложным, мы допустили слишком много ошибок, даже не находясь под давлением. Видимо, это был наш потолок в этот вечер.

Да, в начале второго тайма мы играли лучше, чем «Наполи», но допускали слишком много потерь мяча и были слишком медлительны. Мы упустили возможность, эта неделя могла стать для нас более успешной, но лишь просто хорошей игры недостаточно, чтобы обыграть такую команду, как «Наполи». Теперь нам нужно подготовиться к следующему матчу в Лиге Европы, а затем — к «Фиорентине».

Чувствуется, что вылет из Лиги чемпионов придал некий импульс «Интеру», что позволило им начать хорошо готовиться к каждой игре. Мы не заглядываем далеко вперёд и оборачиваемся назад, «Милан» просто сосредоточен на своём пути», — цитирует Пиоли Football Italia.

«Наполи» в 26 матчах набрал 50 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Милан» (56), который провёл на матч больше, находится на втором месте. Лидером соревнований является миланский «Интер» (65).

«Милан» дома проиграл «Наполи»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021