Пиоли: «Милан» допустил слишком много ошибок в матче с «Наполи»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвёл итоги встречи 27-го тура чемпионата Италии, в которой его подопечные уступили «Наполи» со счётом 0:1.

«В матче с «Наполи» игра «Милана» казалась мне конкурентоспособной. Нам противостоял серьёзный соперник, первый тайм был сложным, мы допустили слишком много ошибок, даже не находясь под давлением. Видимо, это был наш потолок в этот вечер.

Да, в начале второго тайма мы играли лучше, чем «Наполи», но допускали слишком много потерь мяча и были слишком медлительны. Мы упустили возможность, эта неделя могла стать для нас более успешной, но лишь просто хорошей игры недостаточно, чтобы обыграть такую команду, как «Наполи». Теперь нам нужно подготовиться к следующему матчу в Лиге Европы, а затем — к «Фиорентине».

Чувствуется, что вылет из Лиги чемпионов придал некий импульс «Интеру», что позволило им начать хорошо готовиться к каждой игре. Мы не заглядываем далеко вперёд и оборачиваемся назад, «Милан» просто сосредоточен на своём пути», — цитирует Пиоли Football Italia.

«Наполи» в 26 матчах набрал 50 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Милан» (56), который провёл на матч больше, находится на втором месте. Лидером соревнований является миланский «Интер» (65).



