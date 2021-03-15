«Манчестер Юнайтед» впервые с 2012 года не произвёл ни одной замены в матче АПЛ

В воскресенье, 14 марта, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоялся матч 28-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед». Встреча завершилась победой манкунианцев со счётом — 1:0.

Как сообщает Opta Joe в «Твиттере», «Манчестер Юнайтед» впервые с февраля 2012 года, когда им противостоял «Ливерпуль» (2:1), не произвёл ни одной замены в матче английской Премьер-лиги.

Манкунианцы в 29 матчах набрали 57 очков и спустя несколько часов вернулись на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, вновь опередив «Лестер Сити» (56). Отставание от лидирующего «Манчестер Сити» сократилось до 14 очков. «Молотобойцы» (48) — на 5-м месте. У подопечных Дэвида Мойеса матч в запасе.