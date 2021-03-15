В Госдуме отреагировали на информацию о сокрытии допинг-пробы футболиста «Ростова» Обухова

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал скандал с сокрытием положительной допинг-пробы нападающего «Ростова» Владимира Обухова.
Ранее «Чемпионат» сообщил, что Обухову грозит длительная дисквалификация. В официальном письме от ФИФА на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева, которое оказалось в распоряжении нашей редакции, сказано, что допинг-проба футболиста, взятая в 2013 году на сборах молодёжной сборной России в Новогорске и значившаяся как отрицательная, в действительности содержала следы запрещённого вещества — метандиенона.
«Схема простая: восемь лет все почему-то молчали дружно и вдруг перед чемпионатом мира по пляжному футболу и Евро начали говорить. К сожалению, наши оппоненты держат козыри в рукаве и постоянно выкидывают их. Это касается не только футболистов, но и других спортсменов, которых так или иначе обвиняли в каких-либо проблемах с допингом.
Изначально всю эту историю держали специально, к сожалению, опять политизированная история. Если Обухов сам не признаёт свою вину — должен подавать в суд. Это обычная и стандартная процедура. Почему сейчас и через восемь лет — непонятно. Мы все считаем, что скандал после решения CAS закрыт и нужно начинать с новой страницы, зачем всё заново поднимать? Решили все проблемы с РУСАДА, с нашими федерациями и спортсменами. Есть чёткое понимание по нашему спорту — два года ограничений. Поднимать всё по старым историям, не особо актуально. Но судя по всему, не все так считают, к сожалению.
Перед допингом все равны: россиянин, американец и китаец. Если есть документы, подтверждающие факт применения запрещённого препарата и нарушения кодекса ВАДА, значит ты подвергаешься наказанию. Повторюсь, если Обухов не признаёт свою вину — он идёт отстаивать свою правоту в суде. Клуб и федерация должны ему в этом помогать. Признаёт — значит получит дисквалификацию, вот и всё», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 15 марта 2021
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