Денисов: был готов уйти в «Спартак», чтобы обыграть «Зенит». Переход должен был состояться

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов рассказал о несостоявшемся переходе в московский «Спартак» во времена недопонимания с руководством сине-бело-голубых.



«Во время ссоры с «Зенитом» мне звонил Валера Карпин. Я ему тогда ответил: «Честно скажу, я ненавижу ваш «Спартак». Просто ненавижу». У меня ведь и с Карпиным тогда была проблема. Но я сказал, что готов перейти в «Спартак» для того, чтобы обыграть «Зенит». Это были мои слова. Я сказал, что сделаю всё, чтобы обыграть «Зенит». То ли я себя до такой ручки довёл, то ли «Зенит». Переход должен был состояться. Но меня туда не пустили. Видимо, когда это дошло до верхушки «Зенита», меня вернули обратно в команду. И дальше уже не хотелось.



У меня контракт на руках был. Я тогда сидел в дубле два месяца, был готов идти в «Спартак», но так сложилась ситуация, что я не оказался там. Мне нравится Карпин как человек, с ним вообще нет проблем. Мы с ним тогда полаялись на скамейке запасных, но потом созвонились и никаких проблем. Он вообще импонирует мне как человек. Готов был к нему приехать, но не вышло. Представляю, как отреагировали бы фанаты «Зенита». Ситуация была бы, как у Быстрова, только еще громче», — цитирует Денисова «Спорт-экспресс».

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