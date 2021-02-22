Губочан: ситуация Денисова с руководством «Зенита» разбила душу команды

Бывший защитник «Зенита» Томаш Губочан рассказал о влиянии скандала с экс-полузащитником сине-бело-голубых Игорем Денисовым на команду.



В 2012 году Денисов был на время отстранён от коллектива за отказ выходить на поле. Сообщалось, что Игорь недоволен разницей в зарплате с дорогостоящими новичками клуба, хавбеком Акселем Витселем и нападающим Халком.



«Конфликт Игоря Денисова с руководством клуба? Тёплую командную атмосферу, я бы сказал, душу, та ситуация действительно разбила. Вскрылись накопившиеся внутренние проблемы. Мне кажется, нам не помогли медиа: СМИ раздули историю, которая должна была остаться внутри коллектива. Новости, публичные разборки — всё это не могло не сказаться на игре «Зенита». Не будь этих проблем, мы могли бы достичь большего», — приводит слова Губочана Bobsoccer.

Орлов: Денисов был прав и в «Анжи», и с Черчесовым. Я ему аплодирую как человеку