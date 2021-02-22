Губочан: ситуация Денисова с руководством «Зенита» разбила душу команды

Бывший защитник «Зенита» Томаш Губочан рассказал о влиянии скандала с экс-полузащитником сине-бело-голубых Игорем Денисовым на команду.
В 2012 году Денисов был на время отстранён от коллектива за отказ выходить на поле. Сообщалось, что Игорь недоволен разницей в зарплате с дорогостоящими новичками клуба, хавбеком Акселем Витселем и нападающим Халком.
«Конфликт Игоря Денисова с руководством клуба? Тёплую командную атмосферу, я бы сказал, душу, та ситуация действительно разбила. Вскрылись накопившиеся внутренние проблемы. Мне кажется, нам не помогли медиа: СМИ раздули историю, которая должна была остаться внутри коллектива. Новости, публичные разборки — всё это не могло не сказаться на игре «Зенита». Не будь этих проблем, мы могли бы достичь большего», — приводит слова Губочана Bobsoccer.
- 22 февраля 2021
-
12:54
-
12:49
-
12:47
-
12:43
-
12:32
-
12:32
-
11:56
-
11:50
-
11:30
-
11:28
-
11:27
-
11:21
-
11:15
-
10:48
-
10:42
-
10:41
-
10:29
-
10:21
-
10:02
-
09:53
-
09:44
-
09:36
-
08:41
-
08:30
-
07:39
-
07:23
-
04:46
-
04:30
-
04:19
-
04:08
-
03:34
-
02:57
-
02:34
-
02:20
-
01:12