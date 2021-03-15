Черчесов объяснил, почему не вызвал Гильерме, Смолова и Баринова в сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение не вызывать на предстоящие матчи трёх игроков «Локомотива» — вратаря Маринато Гильерме, полузащитника Дмитрия Баринова и нападающего Фёдора Смолова.
«Рады, что Смолов забил два гола в двух матчах. Но у нас есть Ионов, Жемалетдинов, Головин, которые могут сыграть второго нападающего. Сейчас у нас три игры. А Баринов и Смолов проведут нормальный сбор с «Локомотивом», чтобы поддержать свою форму на высоком уровне и потом дать нам ещё пищу для размышлений. Но мы рады, что Фёдор здоров и забивает.
Что касается Гильерме, доверие к нему не упало. Дело не только в 0:5 от Сербии. Объективно, был отрезок, когда он не был на определённом уровне, который нам нужен. Но мы вызывали его в сборную. У нас будет возможность поговорить с ним в Сочи, так как «Локо» будет рядом. Всё в рабочем режиме. Ситуация подсказала такое решение», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 15 марта 2021
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