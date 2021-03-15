Адвокат предполагаемой любовницы Мамаева: Ирен собирается в Россию, но не к Павлу

Тереза Буэйес, адвокат испанской модели Ирен Гарсия Морено, которую подозревают в связи с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым, рассказала о запланированном визите девушки в Россию.



«Документы по делу Аланы Мамаевой ещё не переданы в суд. Я готовлю бумаги, это довольно кропотливая работа. Пока не могу назвать даже примерных сроков. Да, Ирен собирается в Россию, но по срокам пока тоже нет определённости. Здесь всё зависит от Первого канала, журналисты которого пригласили нас, чтобы сделать интервью. Мы ждём от них дальнейших действий. Конечно, она не едет к Мамаеву.

Никто не говорит, что Ирен беременна. И она тоже такого не говорила. Информация о беременности — изобретение журналистов. Лично я не знаю, беременна Ирен или нет. Это личная жизнь моего клиента. Больше ничего на эту тему сказать не могу.

Алана опубликовала личные данные Ирен, угрожала ей, и мы обращаемся в суд в своей стране. Если Алана решит приехать в Испанию, она будет задержана в аэропорту и доставлена в суд, где ей зададут ряд вопросов. У Ирен нет проблем с Мамаевым. Все вопросы только к Алане. Ни Алана, ни Павел не пытались связаться с нами», — приводит слова Буэйес «Рейтинг букмекеров».