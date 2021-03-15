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Зинченко: сможет ли «Ман Сити» выиграть все четыре трофея в сезоне? Думаю, что всё реально

Зинченко: сможет ли «Ман Сити» выиграть все четыре трофея в сезоне? Думаю, что всё реально
Футбол / Лига чемпионов 0
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Латераль «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Боруссией Мёнхенгладбах».

«У „Боруссии Мёнхенгладбах“ хороший состав. Наш соперник уже показал, на что способен в еврокубках. Нужно подготовиться к игре оптимальным образом и быть готовыми ко всему. Мы должны показывать свой лучший футбол в каждом матче. На этой стадии Лиги чемпионов простых поединков уже быть не может по определению. Нужно сыграть организованно и сделать все для победы.

Я вижу голодные до побед глаза в нашей раздевалке. Каждый из нас мечтает о завоевании новых титулов. Это и есть наша задача.

Возможно ли завоевать все четыре трофея в сезоне? „Бавария“ в прошлом сезоне доказала что это возможно. Они ведь выиграли все титулы, верно? В своё время это же сделала „Барселона“ под руководством как раз Хосепа Гвардиолы. Думаю, что всё реально. У нас фантастическая команда, в которой собраны лучшие игроки планеты. Почему бы и нет?», — цитирует Зинченко официальный сайт УЕФА.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия Мёнхенгладбах» состоится во вторник, 16 марта. Начало — в 23:00 мск. Первый матч завершился победой англичан со счётом 2:0.

Александр Зинченко: «Манчестер Сити» может позволить себе ошибки
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