Александр Зинченко: «Манчестер Сити» может позволить себе ошибки

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о настрое после поражения в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:2).
«Мы должны побеждать в следующем матче, нам нужно быть более сконцентрированными. Отступать нельзя, надо двигаться вперёд. Мы по-прежнему выступаем во всех турнирах, хотим выиграть все трофеи и надеемся, что нам это удастся. Мы всё ещё в порядке и можем позволить себе ошибки, но намерены вернуться сильнее. Я в этом уверен», — приводит слова Зинченко Goal.com.
Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»:
Завтра, 10 марта, «Манчестер Сити» предстоит сыграть с «Саутгемптоном» в матче 33-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало — в 21:00 мск.
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