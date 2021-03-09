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Александр Зинченко: «Манчестер Сити» может позволить себе ошибки

Александр Зинченко: «Манчестер Сити» может позволить себе ошибки
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о настрое после поражения в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:2).

«Мы должны побеждать в следующем матче, нам нужно быть более сконцентрированными. Отступать нельзя, надо двигаться вперёд. Мы по-прежнему выступаем во всех турнирах, хотим выиграть все трофеи и надеемся, что нам это удастся. Мы всё ещё в порядке и можем позволить себе ошибки, но намерены вернуться сильнее. Я в этом уверен», — приводит слова Зинченко Goal.com.

Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»:

Завтра, 10 марта, «Манчестер Сити» предстоит сыграть с «Саутгемптоном» в матче 33-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало — в 21:00 мск.

Александр Зинченко объяснил поражение «Манчестер Сити» в матче с «Манчестер Юнайтед»
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