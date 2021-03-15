Болельщики «Динамо» смогут бесплатно посетить матч с «Краснодаром»

В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» примет московское «Динамо». Встреча пройдёт в Краснодаре на одноимённом стадионе. Начало матча — 18 марта в 19:00 мск.

Болельщики «Динамо» смогут посетить этот матч бесплатно. «Краснодар» организует раздачу бесплатных пригласительных билетов на гостевой сектор.

«Вход на стадион «Краснодар» для болельщиков «Динамо» будет осуществляться по бесплатным пригласительным билетам, которые можно будет получить у входа № 1», — сообщает пресс-служба «Динамо».

«Динамо», набрав в 22 матчах 36 очков, занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (34) идёт на 8-й позиции. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит» (45). На втором месте «Спартак» (41), третий — ЦСКА (40).