Эрлинг Холанд в случае перехода в «МЮ» хочет получать около € 400 тыс. в неделю
«Манчестер Юнайтед» выбрал приоритетную кандидатуру для усиления линии нападения в летнее трансферное окно.
Как сообщает Manchester Evening News, манкунианцы заинтересованы в приобретении нападающего дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда. Главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер и спортивный директор Джон Мерто сходятся во мнении, что Холанд – это идеальная долгосрочная замена ушедшему в «Интер» Ромелу Лукаку.
По сведениям источника, проблемой для осуществления трансфера может стать не только высокая трансферная стоимость 20-летнего нападающего. Утверждается, что Холанд хочет получать около € 400 тыс. в неделю.
Эрлинг Холанд перешёл в «Боруссию» в январе 2020 года и за это время забил 47 голов в 48 матчах за «шмелей».
«Манчестер Сити» является фаворитом в борьбе за Эрлинга Холанда
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