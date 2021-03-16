Главный тренер «Вулверхэмптона» рассказал о состоянии голкипера Руя Патрисиу

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту рассказал о состоянии здоровья голкипера Руя Патрисиу, который получил травму в матче 28-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (0:1).
«Руй Патрисиу в порядке. Он в сознании. Он помнит, что произошло. Оценка положительная — с ним всё будет в порядке. Сотрясение мозга, когда это что-то настолько серьёзное, всегда волнуешься. Это может случиться в футболе. Он в порядке. Мы должны принимать правильные меры. Он в надежных руках», — приводит слова Санту BBC.
Видео чудовищного столкновения футболистов «Вулвз»
Напомним, на 86-й минуте тяжелейшую травму получил вратарь Патрисиу. Капитан «волков» Коннор Коди, пытаясь блокировать удар Мохамеда Салаха, въехал коленом в голову собственному голкиперу. Матч был приостановлен на 14 минут, пока медицинский персонал и врачи Скорой помощи оказывали помощь Патрисиу. Португалец покинул поле на носилках.
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