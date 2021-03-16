В Кубке Америки-2021 сыграют десять команд, приглашённые Австралия и Катар отказались
В Кубке Америки-2021 примут участие десять команд конфедерации. Об этом сообщает пресс-служба КОНМЕБОЛ.
Традиционно в турнире выступают сборные с других континентов, однако получившие приглашение Австралия и Катар отказались от участия. Кубок Америки должен был состояться в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса был перенесён на год и совпал по срокам с отборочным турниром ЧМ-2022 в Азии.
Турнир пройдет с 11 июня по 10 июля, впервые в истории его примут две страны — Колумбия и Аргентина. Команды разделят на две группы. В группе А сыграют Аргентина, Боливия, Парагвай, Уругвай и Чили. В группе B — Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Перу и Эквадор. В плей-офф выйдут по четыре команды из каждой группы.
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