Гари Невилл: «МЮ» нужно не только финишировать вторым в АПЛ, но и завоевать трофей

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мыслями о перспективах команды в нынешнем сезоне.
«Кубок Англии стал для «МЮ» крайне важным в этом сезоне. В последние 15-20 лет Кубок лиги и Кубок Англии были отправной точкой для клуба. Если Сульшер собирается добиться успеха в «МЮ», то ему нужно не только занять второе место в чемпионате, но и завоевать трофей. Это станет показателем настоящего прогресса. Можно будет заполучить новых футболистов и попытаться побороться с «Манчестер Сити», — приводит слова Невилла Sky Sports.
«Манчестер Юнайтед» к настоящему моменту дошёл в Кубке Англии до четвертьфинала. 21 марта «красным дьяволам» предстоит сыграть с «Лестер Сити». Матч пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере.
Видеообзор недавней победы «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ с «Вест Хэмом»:
- 16 марта 2021
-
12:26
-
12:19
-
12:13
-
12:08
-
11:42
-
11:39
-
11:12
-
11:08
-
10:39
-
10:19
-
10:14
-
10:00
-
09:52
-
09:47
-
09:31
-
09:19
-
08:10
-
07:55
-
07:22
-
07:01
-
06:32
-
05:15
-
04:04
-
03:25
-
02:15
-
02:02
-
01:51
-
01:17
-
01:17
-
01:06
-
01:00
-
00:54
-
00:53
-
00:45
-
00:11