Гари Невилл: «МЮ» нужно не только финишировать вторым в АПЛ, но и завоевать трофей

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мыслями о перспективах команды в нынешнем сезоне.



«Кубок Англии стал для «МЮ» крайне важным в этом сезоне. В последние 15-20 лет Кубок лиги и Кубок Англии были отправной точкой для клуба. Если Сульшер собирается добиться успеха в «МЮ», то ему нужно не только занять второе место в чемпионате, но и завоевать трофей. Это станет показателем настоящего прогресса. Можно будет заполучить новых футболистов и попытаться побороться с «Манчестер Сити», — приводит слова Невилла Sky Sports.



«Манчестер Юнайтед» к настоящему моменту дошёл в Кубке Англии до четвертьфинала. 21 марта «красным дьяволам» предстоит сыграть с «Лестер Сити». Матч пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере.

Видеообзор недавней победы «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ с «Вест Хэмом»: