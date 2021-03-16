«Реал» — «Аталанта»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 16 марта, состоится матч «Реал» — «Аталанта». Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогать ему будут ассистенты Хессел Стегстра и Марио Дикс. Резервный рефери — Аллард Линдхут.
Первая встреча команд, состоявшаяся 24 февраля, завершилась победой «Реала» со счётом 1:0. Успех «сливочным» принёс гол защитника Ферлана Менди. Бергамаски провели большую часть матча в меньшинстве.
На групповом этапе Лиги чемпионов «Реал» занял первое место в квартете с «Боруссией» (Мёнхенгладбах), «Шахтёром» и «Интером». «Аталанта» финишировала второй, опередив «Аякс» и «Мидтьюлланн» и уступив «Ливерпулю».
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