Дмитрий Комбаров: рад, что Промес вернулся в «Спартак». Я бы его и не отпускал

Бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Комбаров, ныне выступающий за «Крылья Советов», прокомментировал возвращение в стан красно-белых нападающего Квинси Промеса.
«Я только рад за Квинси и за «Спартак», что он вернулся. Это стопроцентное усиление. Если бы я решал, я бы его тогда не отпускал.
Ситуация в Нидерландах? Я знаю Промеса с другой стороны. Один из немногих людей, кто бесился, когда не забивал на тренировках. Заходил в раздевалку и плевался, что на двусторонке гол не забил», — приводит слова Комбарова Sport24.
Промес перешёл в «Спартак» из «Аякса» в зимнее трансферное окно за € 8,5 млн. Его контракт с красно-белыми рассчитан на 3,5 года. 29-летний форвард уже провёл три матча в Российской Премьер-Лиге, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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