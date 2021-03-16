Геркус: Иосифов изначально переходил в «Локомотив» с прицелом на переезд за границу

Бывший руководитель «Локомотива» Илья Геркус подтвердил, что отец полузащитника Никиты Иосифова каждому генеральному директору клуба говорил, что хотел бы заключить контракт на год.
«Такое было, и понятно почему: если ты хочешь уйти беспрепятственно в Европу, то желание понятно. Иосифов изначально переходил в «Локо» с прицелом на переезд за границу. Игрок, безусловно, талантливый. Если предложение из Европы действительно есть, то Иосифов туда уйдёт», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
19-летний футболист близок к подписанию контракта с «Вильярреалом». Действующее соглашение Иосифова с «Локомотивом» рассчитано до лета 2021 года.
В нынешнем сезоне Иосифов принял участие в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. За основную команду «Локомотива» полузащитник выступает с 2019 года.
- 16 марта 2021
-
15:47
-
15:43
-
15:19
-
15:06
-
14:55
-
14:36
-
14:27
-
14:17
-
14:15
-
14:05
-
14:00
-
13:54
-
13:27
-
13:21
-
12:55
-
12:53
-
12:26
-
12:19
-
12:13
-
12:08
-
11:42
-
11:39
-
11:12
-
11:08
-
10:39
-
10:19
-
10:14
-
10:00
-
09:52
-
09:47
-
09:31
-
09:19
-
08:10
-
07:55
-
07:22