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Геркус: Иосифов изначально переходил в «Локомотив» с прицелом на переезд за границу

Геркус: Иосифов изначально переходил в «Локомотив» с прицелом на переезд за границу
Футбол / РПЛ 0
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Бывший руководитель «Локомотива» Илья Геркус подтвердил, что отец полузащитника Никиты Иосифова каждому генеральному директору клуба говорил, что хотел бы заключить контракт на год.

«Такое было, и понятно почему: если ты хочешь уйти беспрепятственно в Европу, то желание понятно. Иосифов изначально переходил в «Локо» с прицелом на переезд за границу. Игрок, безусловно, талантливый. Если предложение из Европы действительно есть, то Иосифов туда уйдёт», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

19-летний футболист близок к подписанию контракта с «Вильярреалом». Действующее соглашение Иосифова с «Локомотивом» рассчитано до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне Иосифов принял участие в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. За основную команду «Локомотива» полузащитник выступает с 2019 года.

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