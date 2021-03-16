Геркус: Иосифов изначально переходил в «Локомотив» с прицелом на переезд за границу

Бывший руководитель «Локомотива» Илья Геркус подтвердил, что отец полузащитника Никиты Иосифова каждому генеральному директору клуба говорил, что хотел бы заключить контракт на год.

«Такое было, и понятно почему: если ты хочешь уйти беспрепятственно в Европу, то желание понятно. Иосифов изначально переходил в «Локо» с прицелом на переезд за границу. Игрок, безусловно, талантливый. Если предложение из Европы действительно есть, то Иосифов туда уйдёт», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

19-летний футболист близок к подписанию контракта с «Вильярреалом». Действующее соглашение Иосифова с «Локомотивом» рассчитано до лета 2021 года.



В нынешнем сезоне Иосифов принял участие в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. За основную команду «Локомотива» полузащитник выступает с 2019 года.