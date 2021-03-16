Малком вылетел в Москву на матч «Зенита» с ЦСКА

Нападающий «Зенита» Малком на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото из самолёта.
«Вылетаю в Москву», — подписал бразилец снимок.
17 марта «Зенит» сыграет с ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.
В феврале «Зенит» сообщил, что нападающий Малком повредил связки коленного сустава в товарищеском матче со сборной Иордании (1:0). Сроки первого периода восстановления оценивались в четыре недели.
Малком перешёл в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны» за € 40 млн. В нынешнем сезоне 23-летний бразильский форвард провёл 15 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
«Зенит» в 22 матчах набрал 45 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (40) — третий.
- 16 марта 2021
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