Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ман Сити» — «Боруссия М». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Малком вылетел в Москву на матч «Зенита» с ЦСКА

Малком вылетел в Москву на матч «Зенита» с ЦСКА
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Нападающий «Зенита» Малком на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото из самолёта.

«Вылетаю в Москву», — подписал бразилец снимок.

17 марта «Зенит» сыграет с ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.

В феврале «Зенит» сообщил, что нападающий Малком повредил связки коленного сустава в товарищеском матче со сборной Иордании (1:0). Сроки первого периода восстановления оценивались в четыре недели.

Малком перешёл в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны» за € 40 млн. В нынешнем сезоне 23-летний бразильский форвард провёл 15 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

«Зенит» в 22 матчах набрал 45 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (40) — третий.

Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных футболистов «Зенита»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021