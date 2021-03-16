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Мануэль Нойер пропустит ответный матч 1/8 финала ЛЧ «Бавария» — «Лацио»

Мануэль Нойер пропустит ответный матч 1/8 финала ЛЧ «Бавария» — «Лацио»
Футбол / Лига чемпионов 0

Ворота «Баварии» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Лацио» займёт Александр Нюбель. Мануэль Нойер пропустит этот матч по решению тренерского штаба мюнхенцев, сообщает Sport1.

Нойер пропустит ответный еврокубковый матч с «Лацио» не по причине травмы. В «Баварии» решили предоставить основному вратарю отдых.

Для Нюбеля матч с «Лацио» станет третьим в составе «Баварии» после перехода из «Шальке-04» прошлым летом. Ранее он провёл один матч в Кубке Германии и одну встречу на групповом этапе ЛЧ.

Напомним, ответный матч «Бавария» — «Лацио» состоится в среду, 17 марта. Встреча пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Начало — в 23:00 мск. Первый матч команд закончился победой «Баварии» с разгромным счётом 4:1.

«Бавария» разгромила «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
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