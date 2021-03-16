Защитник «Интера» заразился коронавирусом

Защитник «Интера» Данило Д'Амброзио заразился коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба миланского клуба.



32-летний итальянский футболист был отправлен домой на карантин, он будет соблюдать медицинские протоколы.



Напомним, в нынешнем сезоне Д'Амброзио принял участие в 14 матчах итальянской Серии А и забил 3 гола. Миланский «Интер» в 27 встречах набрал 65 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2020/2021. В тройку лидеров входят «Милан» (56) и туринский «Ювентус» (55).

Вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в конце 2019 года в Китае. По последним данным, от коронавируса скончалось более 2,6 млн человек, из числа заразившихся излечилось более 97 млн.