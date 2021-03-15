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Лаутаро Мартинес уверен в продлении контракта с «Интером»

Лаутаро Мартинес уверен в продлении контракта с «Интером»
Футбол / Италия 0

23-летний аргентинский нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес после встречи 27-го тура чемпионата Италии с «Торино» (2:1) рассказал о ситуации с продлением контракта с клубом.

«Продление контракта? Мы работаем над этим. «Интер» в настоящий момент испытывает небольшие финансовые трудности, но я спокоен, потому что соглашение должно быть достигнуто», — цитирует Мартинеса Sky Sport Italia.

В текущем сезоне аргентинец провёл 37 встреч за «Интер» во всех турнирах, в которых отметился 16 забитыми мячами и 8 результативными передачами. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что контракт между футболистом и «Интером» полностью согласован. Благодаря обновлённому соглашению Мартинес будет зарабатывать € 5 млн за сезон.

Новый контракт Лаутаро Мартинеса с «Интером» полностью согласован
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