Понсе: хочу оставить фанатам «Спартака» на память что-то хорошее, если получу предложение

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал о целях московской команды и отметил, что хотел бы выиграть трофей со сборной Аргентины.



«Мы стремимся выиграть чемпионат. Надеемся сделать это, чтобы порадовать болельщиков «Спартака». Хочу оставить на память что-то хорошее, если получу серьёзное предложение. Что касается вызова в сборную, это важно для меня. Очень хотелось бы выиграть что-то с национальной командой, ведь мы давно не поднимали трофей над головой», — приводит слова Понсе сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.



Понсе выступает за «Спартак» с 2019 года. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость нападающего в € 7 млн. В нынешнем сезоне Понсе провёл 20 матчей в чемпионате России, забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу.

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