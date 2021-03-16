Джано: для завершения карьеры я ещё пока маленький

Бывший полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе высказался по поводу возможного завершения карьеры и рассказал о проблемах с коленом.
«Планирую ещё поиграть. Для завершения карьеры я ещё пока маленький: и по росту, и по возрасту. Сейчас нет такой травмы, чтобы мне была нужна какая-то операция. Пока не думал о завершении карьеры. У меня же ещё после Кипра было воспаление колена. Проводил реабилитацию, но не всё получилось так, как надо.
Кто-то говорил, что это серьёзно, кто-то говорил, что само пройдёт. Когда делал реабилитацию в Грузии, а потом начинал бегать, оно снова давало о себе знать. А выкачивать жидкость из колена много раз нельзя. Потом это же колено воспалилось и в «Роторе», — сказал Ананидзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 16 марта 2021
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