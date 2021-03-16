Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ман Сити» — «Боруссия М». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Джано: для завершения карьеры я ещё пока маленький

Джано: для завершения карьеры я ещё пока маленький
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе высказался по поводу возможного завершения карьеры и рассказал о проблемах с коленом.

«Планирую ещё поиграть. Для завершения карьеры я ещё пока маленький: и по росту, и по возрасту. Сейчас нет такой травмы, чтобы мне была нужна какая-то операция. Пока не думал о завершении карьеры. У меня же ещё после Кипра было воспаление колена. Проводил реабилитацию, но не всё получилось так, как надо.

Кто-то говорил, что это серьёзно, кто-то говорил, что само пройдёт. Когда делал реабилитацию в Грузии, а потом начинал бегать, оно снова давало о себе знать. А выкачивать жидкость из колена много раз нельзя. Потом это же колено воспалилось и в «Роторе», — сказал Ананидзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ананидзе: «Спартак» выиграл бы РПЛ ещё пять раз, если бы сохранил победный состав Карреры
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021