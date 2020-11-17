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Ананидзе: «Спартак» выиграл бы РПЛ ещё пять раз, если бы сохранил победный состав Карреры

Ананидзе: «Спартак» выиграл бы РПЛ ещё пять раз, если бы сохранил победный состав Карреры
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе выразил мнение, что московский клуб мог повторить успех, если бы сохранил состав, который выиграл чемпионат России в 2017 году под руководством Массимо Карреры.

«В золотом сезоне при Каррере в плане управления клубом было лучше. Но там даже не нужна была рука генерального директора. Там были тренер и команда. Они сделали всё. Состав тогда был такой, что, если бы он остался, «Спартак» ещё на протяжении пяти лет пять раз становился бы чемпионом.

Но в итоге уже через полгода из «Спартака» ушло полкоманды. Пришли новые футболисты, и было нереально показывать стабильный результат. Посмотрите, как долго ЦСКА играл одним костяком. Если костяк команды не держится, новые футболисты ничего не дадут, а команда ничего не выиграет. Мы увидели, что так и случилось в «Спартаке», — приводит слова Ананидзе Sport24.

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