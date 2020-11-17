Ананидзе: «Спартак» выиграл бы РПЛ ещё пять раз, если бы сохранил победный состав Карреры

Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе выразил мнение, что московский клуб мог повторить успех, если бы сохранил состав, который выиграл чемпионат России в 2017 году под руководством Массимо Карреры.
«В золотом сезоне при Каррере в плане управления клубом было лучше. Но там даже не нужна была рука генерального директора. Там были тренер и команда. Они сделали всё. Состав тогда был такой, что, если бы он остался, «Спартак» ещё на протяжении пяти лет пять раз становился бы чемпионом.
Но в итоге уже через полгода из «Спартака» ушло полкоманды. Пришли новые футболисты, и было нереально показывать стабильный результат. Посмотрите, как долго ЦСКА играл одним костяком. Если костяк команды не держится, новые футболисты ничего не дадут, а команда ничего не выиграет. Мы увидели, что так и случилось в «Спартаке», — приводит слова Ананидзе Sport24.
- 17 ноября 2020
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