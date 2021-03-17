Рамос с пенальти забил второй гол «Реала» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ с «Аталантой»

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Реал» принимает «Аталанту». Встреча проходит на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Первый тайм завершился со счётом 1:0, гол забил Карим Бензема.
На 60-й минуте «Реал» удвоил преимущество на табло. Гол забил Серхио Рамос, реализовавший пенальти.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Аталанта».
Встречу обслуживает бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогают ему ассистенты Хессел Стегстра и Марио Дикс. Резервный рефери — Аллард Линдхут.
Первая встреча команд, состоявшаяся 24 февраля, завершилась победой «Реала» со счётом 1:0. Успех «сливочным» принёс гол защитника Ферлана Менди. Бергамаски провели большую часть матча в меньшинстве из-за удаления Ремо Фройлера.
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