Арбитр матча «Реал» — «Аталанта» дал свисток на перерыв во время опасной атаки итальянцев

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Реал» принимает «Аталанту». Встреча проходит на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. К перерыву «Королевский клуб» выигрывает со счётом 1:0 благодаря голу Карима Бензема.

Первый тайм не обошёлся без спорных решений арбитра. Так, главный судья матча Данни Маккели дал свисток на перерыв во время опасной атаки «Аталанты». Луис Мурьель имел шанс вырваться один на один с голкипером «Реала», сообщает Football Italia в «Твиттере».

Встречу обслуживает бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогают ему ассистенты Хессел Стегстра и Марио Дикс. Резервный рефери — Аллард Линдхут.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Аталанта».