Бензема забил 70-й мяч в ЛЧ, до Рауля, занимающего 4-место в списке бомбардиров, — 1 гол

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Реал» принимал «Аталанту». Встреча проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и завершилась со счётом 3:1.

«Реал» открыл счёт в первом тайме. На 34-й минуте гол забил Карим Бензема, ассистировал ему Лука Модрич. Как отмечает Opta Joe в «Твиттере», этот забитый мяч стал 70-м для француза в Лиге чемпионов. В списке лучших бомбардиров он занимает 5-е место, а до ближайшего конкурента – в лице Рауля, который занимает 4-е место, остался лишь 1 мяч.

Напомним, что лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов (без учёта квалификации) является Криштиану Роналду (134), за ним следует Лионель Месси (120), а замыкает тройку лидеров – Роберт Левандовски (72).