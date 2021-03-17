«Реал» уверенно переиграл «Аталанту» с Миранчуком и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Реал» принимал «Аталанту». Встреча проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и завершилась со счётом 3:1. Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук вышел на поле в концовке матча.

«Реал» открыл счёт в первом тайме. На 34-й минуте гол забил Карим Бензема, ассистировал ему Лука Модрич. На 60-й минуте Серхио Рамос удвоил преимущество «Королевского клуба» на табло, реализовав пенальти. На 83-й минуте Луис Мурьель подарил болельщикам «Аталанты» надежду на камбэк. Колумбийский форвард забил красивый гол прямым ударом со штрафного. Однако уже на 85-й минуте «Реал» вернул себе комфортное преимущество благодаря голу Марко Асенсио. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «сливочных».

Матч не обошёлся без спорных решений арбитра. Главный судья встречи Данни Маккели дал свисток на перерыв во время опасной атаки «Аталанты». Мурьель имел шанс вырваться один на один с голкипером «Реала».

Так, «Реал» обыграл «Аталанту» в двухматчевом противостоянии с общим счётом 4:1 и оформил выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Алексей Миранчук вместе с бергамасками покидает еврокубки в сезоне-2020/2021.