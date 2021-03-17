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«Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм» претендуют на полузащитника «Шеффилда»

«Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм» претендуют на полузащитника «Шеффилда»
Футбол / Англия 0
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«Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм» интересуются полузащитником «Шеффилд Юнайтед» Сандером Берге. Об этом сообщает Eurosport.

По информации источника, 23-летний норвежец готов покинуть «Шеффилд» в связи с возможным вылетом команды из АПЛ.

В сезоне-2020/21 Берге провёл 14 матчей за «Шеффилд», на его счету один гол и одна результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в € 18 млн. За английский клуб Берге выступает с 2020 года. Ранее полузащитник играл за бельгийский «Генк» и норвежскую «Волеренгу». С 2017 года выступает за сборную Норвегии.

В нынешнем сезоне АПЛ «Ливерпуль» после 29 туров с 46 очками занимает шестое место в таблице, «Тоттенхэм» после 28 игр имеет в активе 45 очков и располагается на восьмой строчке, а «Арсенал» после 28 матчей имеет 41 очко и находится на 10-м месте в таблице.

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