ЦСКА рассказал о сроках возвращения Алана Дзагоева в общую группу

ЦСКА рассказал о сроках возвращения полузащитника Алана Дзагоева в общую группу. Игрок должен приступить к тренировкам без ограничений во время паузы на матчи сборных, сообщает пресс-служба красно-синих в своём «твиттере». Дзагоев пропустил из-за повреждения три матча Российской Премьер-Лиги.



Напомним, в предстоящую международную паузу сборной России предстоит провести матчи с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск).



Московский ЦСКА (40) — на втором месте в Российской Премьер-Лиге. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (42). В первом матче после паузы «армейцы» сыграют на выезде с «Тамбовом» (4 апреля, Саранск, 16:30 мск).

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