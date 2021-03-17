«Ахмат» — «Арсенал»: прямой эфир матча начнётся в 20:00

Сегодня, 17 марта, состоится матч «Ахмат» — «Арсенал». Встреча 23-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Ахмат» — «Арсенал» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным. Помогать ему будут ассистенты Андрей Гурбанов и Наиль Сейфетдинов. Резервный рефери — Олег Соколов.



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Арсенал».



«Ахмат», набрав 26 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Арсенал» (17) — на 14-й строчке.