Тухель: при Диего Симеоне «Атлетико» стал командой, которую труднее всего обыграть

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико».



«У каждого клуба есть своя ДНК и свои качества. При Диего Симеоне «Атлетико» стал одной из тех европейских команд, которые труднее всего обыграть. Это их важнейшее качество. Они ставят на дисциплинированную, трудолюбивую и суперорганизованную оборону. В то же время они обладают высочайшим классом, чтобы атаковать или владеть мячом.



Я ожидаю, что «Атлетико» сыграет более-менее так же, как и в первом матче. В ответном матче в оборону после травм и дисквалификаций вернулись Триппьер, Хименес и Карраско, это немного меняет структуру и стиль атаки, позволяя Карраско и Триппьеру атаковать по флангам. По этой причине в центр полузащиты должен вернуться Льоренте, это чуть изменит их подход.



Перед нами стоит трудная задача, как и в первом матче. Но мы блестяще сыграли на чужом поле и хотим это повторить, чтобы пройти дальше. Знаем, как тяжело обыграть «Атлетико», однако именно в этом заключается наш план», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.



Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Атлетико» состоится сегодня, 17 марта. Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало матча — в 23:00 мск. Первый матч команд закончился победой англичан со счётом 1:0.

Диего Симеоне: у «Челси» нет слабых мест