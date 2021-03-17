Денисов раскритиковал Черчесова за резкие высказывания про футболистов сборной России

Бывший футболист сборной России Игорь Денисов выступил с критикой в адрес главного тренера национальной команды Станислава Черчесова за его резкие высказывания про своих подопечных в телеэфире в прошлом году.
«Я не понимаю наше телевидение. Я видел то интервью Саламыча про сборную. И не понимаю, как можно на «Матч ТВ» хаять своих игроков. И как футболисты всё это проглотят, поедут играть. Не знаю, как получится дальше. У нас в стране легко из героя сделать изгоя, так что и до Саламыча это может докатиться. Это жизнь.
Действительно ли Черчесов хаял игроков, или это был посыл для них? Да какой посыл?! Представляете, если человек так разговаривает на телевидении, какие у него разговоры в раздевалке? Ты можешь вызвать футболиста и поговорить с ним с глазу на глаз. Я считаю, какими бы игроки ни были, они всё равно игроки сборной. Неправильно их хаять на телевидении на всю страну», — цитирует Денисова «Спорт-экспресс».
- 17 марта 2021
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