«Уфа» сможет принять «Локомотив» при полных трибунах. В регионе ослабили ограничения

Исполнительный директор «Уфы» Ринат Шайбеков сообщил, что в ближайшем матче с «Локомотивом» трибуны стадиона могут быть заполнены.



«Вышел указ главы Республики Башкортостан: уже завтра в матче против «Локомотива» мы можем играть при полной заполняемости трибун — без ограничений. Конечно, соблюдая все нормы. Если я правильно понимаю, и хоккейный «Салават Юлаев» теперь может играть при полных трибунах», — сказал Шайбеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» — «Локомотив» состоится завтра, 18 марта, на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска.