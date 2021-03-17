Сутормин: надеюсь, после матча буду подкалывать друзей – болельщиков ЦСКА

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился ожиданиями от матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.



«Среди московских друзей есть болельщики ЦСКА. Но до игры друг друга не подкалываем. А вот после — бывает. Кто кого — это от результата зависит. В основном по-доброму. Хотя по-разному иногда случается (смеётся). Но, по большому счёту, конечно, все всё понимают, на наши отношения это не влияет. Если вспомнить последние результаты наших матчей с ЦСКА, то чаще шучу я. Надеюсь, после сегодняшней встречи будет так же», — цитирует Сутормина «Матч ТВ».



Напомним, что встреча 23-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом» состоится сегодня, 17 марта. Начало игры – в 20:00 мск. В 22-м туре Российской Премьер-Лиги «армейцы» на выезде уступили тульскому «Арсеналу» (1:2), а сине-бело-голубые разгромили «Ахмат» (4:0). Московский ЦСКА (40) идёт на третьем месте в турнирной таблице. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (45).

Алексей Сутормин: последние матчи «Зениту» не удались