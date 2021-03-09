Алексей Сутормин: последние матчи «Зениту» не удались
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился мнением о последних результатах санкт-петербургского клуба.
«Последние матчи нам не удались, но мы сделаем всё, чтобы это исправить!» — написал Сутормин на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, после зимней паузы команда Сергея Семака не одержала ни одной победы. Санкт-петербургская команда сыграла вничью с «Ростовом» (2:2) и проиграла казанскому «Рубину» (1:2) в матчах Российской Премьер-Лиги, а также проиграла тульскому «Арсеналу» (1:2) в матче 1/8 финала Кубка России.
«Зенит» в 21 матче набрал 42 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2020/2021. В тройку лидеров турнира входят московские клубы ЦСКА (40) и «Спартак» (38).
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