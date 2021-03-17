Веденеев: который матч форварды «Зенита» не реализуют моменты. Ещё добавляются плохие поля

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением о матче с ЦСКА (3:2).

«Зенит» — чемпион? Их шансы увеличиваются, но наверняка говорить нельзя, потому что произойти может всё что угодно. Но шансы хорошие. Если говорить по игре и составу, то у «Зенита» меньше всего проблем в топ-5. У ЦСКА и «Спартака», несмотря на появление Рондона и Промеса, проблемы с игрой остаются. Какие-то позиции не закрыты, средняя линия — там не перечислишь, одна проблема тянет за собой другую. Поражение от «Зенита» не так страшно, с такой игрой можно терять очки и со слабыми командами.



Не сказать, что «Зенит» прям здорово играл, но моментов у них было очень много. Форварды уже который матч не реализуют, приходится включаться полузащитникам. Тут добавляются плохие поля. Не каждому игроку удаётся укротить мяч и быстро принять решение, отдать пас. Мяч скачет. Не знаю, в какое время года это должно в порядок приходить. Когда их приведут в порядок, уже чемпионат закончится. В такой игре преимущество у тех, кто лучше разрушает, и у «Зенита» таких футболистов больше. Их тандем разрушителей при полной отдаче может выключить любого игрока. В ЦСКА таких футболистов нет.



Пора ли у Дзюбы отнять пенальти? Не знаю, пенальти — это отдельная часть футбола. Мне в своё время приходилось много исполнять пенальти, и меня аж колошматить начинало, когда было пора бить. Психологически я лично был не готов, когда перед замолкнувшим стадионом оставался один на один с вратарём. Надо говорить о том, что в игре много моментов не реализуется, у самого Дзюбы были удары с близкого расстояния. Это и Азмуна касается", — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.