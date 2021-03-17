Боярский: четвёртый гол «Зенита» в ворота ЦСКА был. И VAR не помог, от него только вред!

Актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировала эпизод, который произошёл на 82-й минуте матча с ЦСКА (3:2). Напомним, после удара Дугласа Сантоса вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поймал мяч на линии ворот.
«Очень обидно за момент с четвёртым голом, который был — сто процентов. И никакие VAR не помогли, они бессмысленны! От них только вред, а не польза. Из-за того, что было уже понятно, что «Зенит» выиграет, не обратили внимания на нюансы. Это глупость какая-то, совершенно непонятно.
Не пора ли забрать у Дзюбы пенальти? Нет, не пора. Лучше ему довести исполнение до идеала. Это не значит, что другие не должны бить, но Дзюба всегда забивал, и искать тут вину не нужно. Нестрашно, что не забил сегодня. Акинфеев — хороший вратарь, и этого можно было ожидать», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
- 17 марта 2021
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