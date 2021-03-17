Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Бавария» — «Лацио». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Боярский: четвёртый гол «Зенита» в ворота ЦСКА был. И VAR не помог, от него только вред!

Боярский: четвёртый гол «Зенита» в ворота ЦСКА был. И VAR не помог, от него только вред!
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировала эпизод, который произошёл на 82-й минуте матча с ЦСКА (3:2). Напомним, после удара Дугласа Сантоса вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поймал мяч на линии ворот.

«Очень обидно за момент с четвёртым голом, который был — сто процентов. И никакие VAR не помогли, они бессмысленны! От них только вред, а не польза. Из-за того, что было уже понятно, что «Зенит» выиграет, не обратили внимания на нюансы. Это глупость какая-то, совершенно непонятно.

Не пора ли забрать у Дзюбы пенальти? Нет, не пора. Лучше ему довести исполнение до идеала. Это не значит, что другие не должны бить, но Дзюба всегда забивал, и искать тут вину не нужно. Нестрашно, что не забил сегодня. Акинфеев — хороший вратарь, и этого можно было ожидать», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

«Где VAR?» В «Зените» прокомментировали момент с сейвом Акинфеева на линии ворот
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021