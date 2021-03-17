Грушевский: по итогам сезона отставка Гончаренко будет логичной

Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский после поражения «армейцев» в матче с «Зенитом» (2:3) поделился мнением о работе Виктора Гончаренко.

«ЦСКА выбывает из чемпионской гонки. Какое уж тут чемпионство ЦСКА? Игроки «Зенита» сойдут с ума? Забудут выйти на поле? Если такой сценарий возможен – то да, шансы у ЦСКА есть. Не считаю, что судьба Гончаренко должна была зависеть от этой игры. Даже если бы мы победили, это не значит, что он должен был получить индульгенцию на 25 лет вперёд. А поражение не отправляет в отставку. Но по итогам сезона его отставка будет логичной. Он долго работал с командой, были хорошие достижения и очень яркие матчи. Не только две победы над «Реалом», были матчи, где нас делало счастливым содержание игры. Но и горьких пилюль поднакопилось, хейтеров завелось. Но решение руководства не связано с хейтерами.



В ближайшее время начнётся новая эра ЦСКА. Это не инсайд, просто соображения. Да и личной неприязни у меня нет, вместе с Гончаренко я и радовался победам, и негодовал после его отъезда», — сказал Грушевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.