«Бавария» — «Лацио»: Шупо-Мотинг упрочил преимущество мюнхенцев

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» принимает «Лацио». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. К 74-й минуте счёт 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 73-й минуте встречи нападающий «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг забил второй гол в ворота «Лацио» и упрочил преимущество хозяев в счёте.

Первая встреча команд, состоявшаяся 23 февраля, завершилась победой «Баварии» со счётом 4:1. Голы за мюнхенский клуб забили Роберт Левандовски, Джамал Мусиала, Лерой Зане и Франческо Ачерби, отправивший мяч в собственные ворота.



«Бавария» заняла первое место в группе А. Римский «Лацио» занял второе место в турнирной таблице группы F, уступив дортмундской «Боруссии».