«Бавария» побила рекорд «Барселоны» в Лиге чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» принимала «Лацио». Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Первая встреча в Риме завершилась победой немецкой команды со счётом 4:1. Таким образом, «Бавария» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Как сообщается в «твиттере» OptaJean, «Бавария» в 19-й раз в истории вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, что является новым рекордом турнира. Предыдущий рекорд принадлежал «Барселоне». Каталонцы преодолевали барьер 1/8 финала турнира 18 раз. В нынешнем сезоне они вылетели в 1/8 финала, уступив «Пари Сен-Жермен».

Напомним, мюнхенцы являются действующими победителями Лиги чемпионов.

Жеребьёвка четвертьфиналов и полуфиналов состоится 19 марта.