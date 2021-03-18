Киммих: «Баварии» было бы неплохо реже пропускать. Даже против «Лацио» не удалось
Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал победу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио» (2:1) и выход команды в четвертьфинал главного еврокубка. В первой встрече мюнхенцы разгромили соперника со счётом 4:1.
«Сегодня было важно победить, даже несмотря на солидный перевес по итогам первого матча. Мы хотели доказать, что нам хочется побеждать в каждой игре. Это в наших генах. С таким настроем мы подходим к каждому матчу.
Было бы неплохо пореже пропускать. В этом сезоне нам удаётся это не часто. Даже сегодня, в матче с соперником, которому, по сути, нечего было доказывать, мы не могли сохранить свои ворота на замке», — цитирует Киммиха пресс-служба УЕФА со ссылкой на Sky.
Флик: для меня было важно, чтобы «Бавария» выиграла второй матч с «Лацио»
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