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Ачерби: «Лацио» хорошо сыграл с «Баварией». Хотели доказать, что заслужили быть здесь

Ачерби: «Лацио» хорошо сыграл с «Баварией». Хотели доказать, что заслужили быть здесь
Футбол / Лига чемпионов 0

Защитник «Лацио» Франческо Ачерби высказался о вылете команды из Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Баварией» в 1/8 финала. В первом матче римляне разгромно проиграли мюнхенцам со счётом 1:4, а в ответной встрече, состоявшейся накануне, 17 марта, уступили сопернику со счётом 1:2.

«Мы хорошо сыграли сегодня вечером. Мы показали слаженную командную игру и продемонстрировали единство на поле. Нам хотелось доказать, что мы заслужили играть на этой стадии. Я позитивно оцениваю наше выступление в турнире.

Нам нужно улучшать свою игру и оставаться скромными. Мы знали, против кого играли. «Бавария», возможно, лучшая команда в мире прямо сейчас», — цитирует Ачерби пресс-служба УЕФА со ссылкой на Sky Sport.

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